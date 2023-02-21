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Мадонна в шутку ответила на критику своей внешности и поделилась фото "после операции"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1659
Время на прочтение
1 мин
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Мадонна в шутку ответила на критику своей внешности и поделилась фото "после операции"

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Поп-звезда посмеялась над упреками хейтеров.

В последнее время американскую певицу Мадонну часто критикуют по внешнему виду и обвиняют в злоупотреблении процедурами красоты.

64-летнюю звезду такие упреки в свою сторону, похоже, не расстраивают, а наоборот развлекают. Так, в своем Twiiter Мадонна пошутила над критиками и показала, как выглядит ее лицо якобы после "пластических операций".

"Посмотрите, какая я милая теперь, когда отек после операции спал. Лол", — написала под фото Мадонна.

Мадонна / © twitter.com/Madonna
Мадонна / Фото: twitter.com/Madonna

На фотографии звезда позировала на камеру с рыжими косичками в черной куртке, бейсболке с надписью "Spiritually Hungry" (Духовно голодный) и рваных джинсах.

Отметим, что ранее Мадонна обвинила общество в том, что они прибегают к эйджизму (дискриминации по возрасту) и мизогинии (пренебрежением к женщинам). Певица резко ответила хейтерам после премии "Грэмми", на которой она удивила своим внешним видом.

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