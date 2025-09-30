Мадонна впервые рассказала о своих ужасных мыслях о самоубийстве: "Думала, что это конец света"

Мадонна / © Instagram Мадонны

Американская певица Мадонна рассказала о пережитом самом темном периоде жизни.

В интервью на YouTube-канале Jay Shetty Podcast артистка призналась, что развод с режиссером Гаем Ричи и изнурительная борьба за опеку над их сыном Рокко стали одними из самых ужасных событий в ее жизни. Мадонна рассказала, что в те годы была настолько подавлена, что думала о самоубийстве.

"Когда кто-то пытался забрать у меня ребенка, это было так, будто меня хотели убить. Я просто лежала на полу своей гримерки и рыдала. Думала, что это конец света. Я не могла этого выдержать", — поделилась артистка.

Мадонна / © скриншот с видео

В 15 лет Рокко решил жить с отцом в Лондоне, несмотря на решение суда, который требовал возвращения парня к матери. После длительных споров Мадонна согласилась с его выбором. Сейчас звезда уверяет, что благодаря вере смогла пройти через испытания и сегодня поддерживает теплые отношения с сыном.

