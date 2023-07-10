Мадонна впервые вышла на связь с фанами после экстренной госпитализации

Певица Мадонна нарушила молчание впервые после того, как ее потеряли сознание в больнице полторы недели назад.

Новым сообщением звезда поделилась на своей странице в Instagram. 64-летняя Мадонна поблагодарила поклонников за любовь и поддержку во время ее болезни и рассказала о том, что думала в первые минуты после того, как пришла в себя.

"Спасибо за вашу положительную энергию, молитвы, слова исцеления и ободрения. Я почувствовала вашу любовь. Я на пути к выздоровлению и невероятно благодарна за все благословения в моей жизни. Моей первой мыслью, когда я проснулась в больнице, были мои дети", — написала певица.

Фото: instagram.com/madonna

Также Мадонна опубликовала первое селфи после болезни и ответила, что будет с ее юбилейным мировым туром, который должен был начаться 15 июля.

"Второй мыслью было то, что я не хочу разочаровывать никого, кто купил билеты на мой тур. Я также не хотела подвести людей, которые работали со мной без устали работали со мной в течение последних нескольких месяцев над созданием моего шоу. Я ненавижу разочаровывать кого-то. Сейчас я сосредоточена на своем здоровье и набраться сил, и я уверяю вас, я вернусь к вам, как только смогу! Текущий план состоит в том, чтобы перенести североамериканскую часть тура и начать в октябре в Европе. Я не могу быть более благодарна за вашу заботу и поддержку. С любовью, M", — обратилась к фанатам Мадонна.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Напомним, что в конце июня Мадонну обнаружили без сознания в собственном доме и сразу же госпитализировали. Причиной ухудшения состояния звезды стала бактериальная инфекция, сообщил ее менеджер. Однако в Сети также начали распространяться слухи о передозировке наркотиками и последствиях пластической операции певицы.

Кстати, накануне обращения звезды фаны заскочили Мадонну во время прогулки по Нью-Йорку в компании подруги.

Читайте также: