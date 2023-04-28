Мадонна выпустила провокационный клип о войне, запрещенный 20 лет

Певица Мадонна выступила провокационный клип на песню American Life, находившийся под запретом почти 20 лет.

Скандальная видеоработа исполнительницы снова увидела свет, когда звезда опубликовала полную (режиссерскую) версию на своем YouTube-канале.

Первая премьера American Life состоялась еще в 2003 году, но тогда клип запретили для показа из-за жесткого содержания. Ведь в своей работе Мадонна подняла сложную тему и показала весь ужас американского вторжения в Ирак, начавшееся в марте 2003 года.

В клипе певица поначалу показала подиум с моделями, одетыми в костюмы с армейской тематикой. Но потом на сцене стали появляться раненые солдаты, испуганные дети в мусульманских одеждах и жертвы войны. С каждой секундой клип становится все жестче – появление военных без конечностей сочетается с реальными жуткими кадрами войны в Ираке.

В это время так называемые зрители, состоятельные модники и селебриты продолжают фотографировать подиум и смеяться. На сцене появляется Мадонна на бронированном авто и бросает гранату в зрительный зал.

18+ Видео содержит кадры насилия

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