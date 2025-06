Мадонна высказалась о войне и символическим образом заявила о своей позиции

Мадонна / © instagram.com/madonna

Американская певица Мадонна в очередной раз заявила о своей позиции относительно войны и мира.

На своей странице в Instagram 66-летняя артистка опубликовала фото, на котором позирует в футболке с яркой надписью "War is over", что на русский язык переводится как "Война закончилась". Внимание привлек не только лозунг, но и маленькая надпись, которая виднеется под ним: "if you want it" - "если ты этого хочешь".

"Важно прочитать мелкий шрифт... Если ты этого хочешь!" - прокомментировала Мадонна фотографию.

Мировая звезда не стала уточнять контекста, но очевидно, что месседж содержит политическое послание — в частности, к мировым лидерам, которые могли бы повлиять на глобальные решения.

Отметим, Мадонна активно выступает против политики Дональда Трампа и также открыто осуждает вторжение РФ в Украину. Известно, что артистка еще с начала вторжения не чурается делиться контентом с видео бомбардировки мирных городов Украины, помогает придавать огласке преступлениям рф и делает публичные жесты в поддержку Украины на сцене за рубежом.

