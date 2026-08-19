Мадонне — 68: как выглядят ее пятеро детей и младший на 38 лет возлюбленный

Мадонна / © instagram.com/madonna

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На днях американская певица Мадонна отметила 68-летие. Для особого дня артистка выбрала греческий остров Корфу, где устроила празднование в компании детей и своего возлюбленного Акима Морриса.

Знаменитость показала в Instagram яркие кадры с вечеринки. К празднованию присоединились ее дети — 29-летняя Лурдес (Лола), 26-летний Рокко, 20-летняя Мерси и 13-летние Стелла и Эстер. На фото также появился 30-летний футболист Аким Моррис, с которым певице приписывают роман.

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“Это мой день рождения! Ела, молилась, любила, пила, танцевала, разбивала тарелки, кормила кошек! Благодарю тебя, Боже!” — написала с восторгом Мадонна.

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Мадонна / © instagram.com/madonna

Мадонна с семьей / © instagram.com/madonna

Мадонна с дочкой / © instagram.com/madonna

Дети Мадонны / © instagram.com/madonna

Дочери Мадонны / © instagram.com/madonna

Для праздничной вечеринки именинница выбрала роскошное платье с золотой вышивкой известного драгоценного бренда и дополнила образ красивым цветочным головным убором. На других кадрах Мадонна позировала в более нежном наряде с зонтиком.

Мадонна с избранником / © instagram.com/madonna

Мадонна / © instagram.com/madonna

Во время празднования выступили местные музыканты, а десерт для именинницы сделали в форме сердца с декоративным глазом. По данным СМИ, после вечеринки семья также наслаждалась отдыхом на яхте и полетом на вертолете.

День рождения Мадонны / © instagram.com/madonna

День рождения Мадонны / © instagram.com/madonna

К слову, на совместных фото Мадонна показала все же не всех своих детей — сына Дэвида на опубликованных кадрах не видно. В общей сложности артистка воспитывает шесть потомков: двух биологических — Лурдес и Рокко — и четырех приемных — Дэвида, Мерси, Стеллу и Эстер.

Особое внимание привлек и молодой избранник артистки. Акиму Моррису 30 лет, поэтому он младше Мадонны на 38 лет. Слухи об их отношениях распространялись еще с 2024 года, а осенью 2025 появилась информация о возможной помолвке пары. Впрочем, официально Мадонна и Моррис статус обрученных не подтверждали.

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