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Мадонну застали на прогулке в Нью-Йорке после госпитализации: звезда удивила внешним видом

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1033
Время на прочтение
2 мин
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Мадонну застали на прогулке в Нью-Йорке после госпитализации: звезда удивила внешним видом

Мадонна / Фото: twitter.com/Madonna

Фаны неоднозначно отреагировали на кадры с певицей.

Американская взгляд Мадонна впервые показалась на публике после того, как неделю назад ее экстренно госпитализировали в бессознательном состоянии.

64-летнюю певицу заметили во время прогулки с подругой по улицам Нью-Йорка. Кадрами с Мадонной поделилась автор подкастов Лорен Конлин.

Во время своего выхода певица выглядела просто отлично и, по словам очевидцев, очень уверенно держалась на ногах. Мадонна была одета в шорты и футболку, а лицо прикрыла большими темными очками и соломенной шляпой.

Мадонна/Фото: Скриншот с видео / ©
Мадонна/Фото: Скриншот с видео
Мадонна/Фото: Скриншот с видео / ©
Мадонна/Фото: Скриншот с видео

В комментариях мнения поклонников по поводу неожиданного появления Мадонны на улицах разделились — одни радуются выздоровлению певицы, а другие наоборот обвиняют ее в спекуляции.

  • Рада, что с меджей все хорошо!
  • Какое облегчение, что с ней все хорошо!
  • Кажется, она просто решила отдохнуть от тура.
  • Серьезно? Пока сотни фанов ждут хоть какие-то ответы от твоего менеджера, ты просто ходишь по улице?

Напомним, что 30 июня стало известно о том, что Мадонну обнаружили без сознания в ее доме. Звезду экстренно госпитализировали в больницу. По словам менеджера артистки, у нее диагностировали бактериальную инфекцию, из-за которой Медж не могу подняться с постели и постоянно блевать. Позже в западных СМИ появились слухи о том, что у певицы произошла передозировка наркотиками.

Мадонна / © instagram.com/madonna
Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

15 июля Мадонна должна была начать свой The Celebration Tour, однако до сих пор ни сама звезда, ни ее команда не дали ответа на проведение концертов и перенос их на другие даты.

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Дата публикации
Просмотры
1033
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