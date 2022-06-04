Макацария поделился подробностями предложения 20-летней любимой и рассказал, когда будет свадьба

Макацария поделился подробностями предложения 20-летней любимой и рассказал, когда будет свадьба

Экс-"Холостяк", грузинский предприниматель Иракли Макацария, рассказал о знакомстве и предложении своей любимой Лизе.

Так, пара познакомилась после концерта в Батуми в августе в 2020 году. Иракли заочно знал Лизу, но когда увидел ее на выступлении группы, не мог больше ни о чем думать.

Об этом Макацария рассказал в интервью Григорию Решетнику.

Знаменитость решился написать красавице в соцсетях первым. Дальше они начали общаться. А на первом свидании звезда решил покорить избранницу ее любимой чурчхелой.

Иракли Макацария с невестой / Фото: instagram.com/maqatsa

Уже через год телеведущий начал планировать предложение руки и сердца. Дизайн кольца Иракли разрабатывал своими силами, заручившись помощью друга.

"У меня кольцо было сделано... Бриллианты, дизайн... где-то за год. Мы с моим другом были в Киеве, мы думали, разрабатывали дизайн. Я говорил, чтобы это было что-то необычное и не по классике. И в результате получилось то, что я себе представлял", – поделился он и добавил, что любимая была ошеломлена украшением.

Иракли Макацария с невестой / Фото: instagram.com/maqatsa

Впрочем, прежде чем сделать предложение избраннице, Иракли пообщался с родителями любимой и рассказал им о своих намерениях. А его родители даже не догадывались о планах сына.

"В тот день за несколько часов я сказал своим родителям, что в такое-то время они должны быть в этом месте", – поделился он.

Ведущий вспомнил, что все плакали в тот день. Даже Иракли не мог сдержать слез.

Иракли Макацария с невестой / Фото: instagram.com/maqatsa

Макацария признался, что безгранично счастлив рядом с любимой: "Она зарождает огромное желание во мне делать ей приятно, удивлять, радовать сюрпризами и просто любить так, как в мире никто не может".

Также Иракли рассекретил, когда пара пойдет под венец. Влюбленные планируют устроить свадьбу в этом году. Ведущий отметил, что праздник будет громким и пышным, по грузинским традициям.

Иракли Макацария с невестой / Фото: instagram.com/maqatsa

Знаменитость поделилась, что пара уже мечтает о детях.

Напомним, экс-речница Зеленского Юлия Мендель вышла замуж и показала фото из росписи. 4 июня она расписалась со своим избранником, украинским экономистом, бывшим первым замминистра экономики Украины Павлом Кухтой.

Читайте также: