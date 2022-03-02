Макаревич обратился к россиянам, которые поддерживают войну: "Ракеты начнут падать на ваши города"

Макаревич обратился к россиянам, которые поддерживают войну: "Ракеты начнут падать на ваши города"

Артист еще раз обратился к русскому народу.

Российский музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич давно публично поддерживает Украину и критикует враждебные действия Путина.

Артист в своем Facebook постоянно обращается к россиянам и пытается донести, что Россия напала на Украину. На этот раз певец обратился к тем, кто поддерживает войну и враждебные действия Путина.

Он написал, что люди поймут это лишь тогда, когда ракеты начнут падать на их дома. Как отметил Макаревич, такое рано или поздно произойдет, ведь "история устроена так, что все возвращается".

"Те, кто сегодня кричит "Ура!", просто не представляют своих ощущений, когда ракеты начнут падать на их города – Москву, Питер... Да, из Украины не долетит. Поэтому их бомбить не страшно, да? Но история ( как и природа) устроена так, что все возвращается. Рано или поздно. Вопрос времени, как говорит президент", — написал Макаревич.

Также музыкант написал, что в РФ "началась война с собственным народом". Ведь власти все более активно "отрезают" людей от информации.

"Война со своим народом началась. Закрыть пару радиостанций, телеканалов, потом вырубить соцсети – и твори, что хочешь. Казалось бы", – написал Макаревич.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек

Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

самолетов – 29 ед,

вертолетов – 29 ед,

танков ‒ 198,

ББМ/APV – 846,

артиллерийских систем – 77,

средства ПВО – 7,

РСЗО — 24,

цистерн из ГСМ-60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

катера – 2 единицы,

автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: