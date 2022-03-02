Макаревич обратился к россиянам, которые поддерживают войну: "Ракеты начнут падать на ваши города"

Артист еще раз обратился к русскому народу.
Российский музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич давно публично поддерживает Украину и критикует враждебные действия Путина.
Артист в своем Facebook постоянно обращается к россиянам и пытается донести, что Россия напала на Украину. На этот раз певец обратился к тем, кто поддерживает войну и враждебные действия Путина.
Он написал, что люди поймут это лишь тогда, когда ракеты начнут падать на их дома. Как отметил Макаревич, такое рано или поздно произойдет, ведь "история устроена так, что все возвращается".
"Те, кто сегодня кричит "Ура!", просто не представляют своих ощущений, когда ракеты начнут падать на их города – Москву, Питер... Да, из Украины не долетит. Поэтому их бомбить не страшно, да? Но история ( как и природа) устроена так, что все возвращается. Рано или поздно. Вопрос времени, как говорит президент", — написал Макаревич.
Также музыкант написал, что в РФ "началась война с собственным народом". Ведь власти все более активно "отрезают" людей от информации.
"Война со своим народом началась. Закрыть пару радиостанций, телеканалов, потом вырубить соцсети – и твори, что хочешь. Казалось бы", – написал Макаревич.
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Потери россиян, воюющих против Украины:
Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:
- В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек
- Пленных-200.
Уничтожено и повреждено
- самолетов – 29 ед,
- вертолетов – 29 ед,
- танков ‒ 198,
- ББМ/APV – 846,
- артиллерийских систем – 77,
- средства ПВО – 7,
- РСЗО — 24,
- цистерн из ГСМ-60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
- катера – 2 единицы,
- автомобильной техники – 305.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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