Макаревич "разнес" российского журналиста и его несуразные вопросы о войне в Украине

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который с начала полномасштабной войны открыто поддерживает Украину, недавно дал интервью.

Он пообщался с российским журналистом Георгием Лобушкиным, который считает, что "спецоперацию нужно закончить победой РФ", а войну в Украине назвал "какой-то возней". Также он считает, что во всем виновата Америка.

В частности, Лобушкин начал что-то говорить о справедливости выборов в Украине:

"А вы считаете, что Зеленского там подтасовали, наверное, да? То есть никто выбрать не хотел, а наверняка был вброс большой, да? Прекрати, я тебя прошу. Не надо спрашивать очевидные вещи. Солнце встает на востоке", – сказал Макаревич.

Пропутинский журналист не останавливался и спросил, как понять, что выборы были настоящими:

"Поинтересоваться! Масса людей во всем мире этим занималась и кому-то можно верить в этом мире. Действительно, как же это понять… Наверное, все же лгут. Может, и Зеленский не настоящий. Какие там выборы. Это все американцы сделали, они подставили. Они же всем миром правят", – с подколом ответил назойливому журналисту Макаревич.

Андрей Макаревич / Фото: facebook.com/makarevichav

После этого Лобушкин начал обвинять западные страны в том, что они наложили санкции на лекарства в РФ. В свою очередь Макаревич поинтересовался у журналиста, почему, по его мнению, были наложены эти санкции:

"Думаешь, просто так? Проснулись утром, давай наложим санкции на лекарства, чтобы России хуже жилось, да? Наверное они хотят нас свести с мира, правда? Я где-то об этом читал: весь мир хочет свести с мира Россию, да?" – добавил Макаревич.

Журналист начал говорить, что это не Россия наложила санкции, на что музыкант дал резкий ответ:

"Нет, это не Дума (запретила лекарства – прим.ред.) Это одна страна вероломно напала на другую и за это получила по бошке. Вот и все. Только получили жители, которые делали вид что все хорошо: "У нас умный царь, он все решает". Вот он и дорешался. А теперь они сидят без лекарств. И говорят: "Как же так?" А вот так!" Понятно объясняю, нет?" – сказал Макаревич.

Андрей Макаревич

Горе-журналист так и не понял, почему россияне остались без лекарств, поэтому музыкант объяснил иначе:

"Потому что их президент принял решение. Они отвечают за своего президента. Они ведь его вроде бы выбирали, правда? У него огромный рейтинг, его очень любят россияне. Ну, отдувайтесь ребята", – более доступно объяснил Макаревич.

Музыкант подчеркнул, что война должна закончиться как можно скорее, и Украина должна вернуть себе все свои территории. Также Макаревич отметил, что "из-за прихоти одного дяденьки сломалась жизнь у несколько миллионов человек" как у украинцев, так и у россиян, не поддерживающих войну.

"А несколько сотен тысяч были убиты из-за этой прихоти и это продолжается каждый день. Все хорошо? Еще раз. Кто на кого напал. Украина на нас, или Россия на Украину? Вот кто напал, тот неправ. И хватит п*здеть на эту тему", – сказал Макаревич.

Напомним, что сейчас Андрей Макаревич проживает в Израиле вместе с супругой и сыном. Еще перед началом полномасштабной войны в Украине, музыкант откровенно выражал свою критику по отношению к российским властям, а с тех пор, как продолжается большая война, Макаревич публично выражает свою поддержку Украине.

Недавно лидер группы "Машина времени" назвал россиян "говном, которое тявкает" и зарекся хоть когда-то еще петь в России.

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