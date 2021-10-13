Маколей Калкин ответил, появится ли он в новой части фильма "Один дома"

Маколей Калкин ответил, появится ли он в новой части фильма "Один дома"

Создатели еще не рассекретили весь актерский состав.

Американский актер Маколей Калкин ответил фанатам, увидят ли они его в новой части фильма "Один дома".

Компания Disney + решила перезапустить легендарную картину, которую обожают дети и взрослые во всем мире. Новая часть выйдет на большие экраны уже 12 ноября.

Создатели еще не рассекретили весь актерский состав. Однако, фанатам не дает покоя вопрос, увидит ли они в новой картине Маколея Калкина, который еще ребенком снялся в двух первых частях фильма и стал любимцем зрителей.

Twitter Маколея Калкина / twitter.com/IncredibleCulk

Актер не стал интриговать поклонников и в своем Twitter ответил на этот вопрос.

"Всем привет. Многие сегодня об этом спрашивают, поэтому уточняю: меня не будет в перезапуске "Один дома". Однако, желаю удачи всем, кто в этом участвовал", — написал Калкин.

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