Маколей Калкин ответил, появится ли он в новой части фильма "Один дома"

Создатели еще не рассекретили весь актерский состав.
Американский актер Маколей Калкин ответил фанатам, увидят ли они его в новой части фильма "Один дома".
Компания Disney + решила перезапустить легендарную картину, которую обожают дети и взрослые во всем мире. Новая часть выйдет на большие экраны уже 12 ноября.
Создатели еще не рассекретили весь актерский состав. Однако, фанатам не дает покоя вопрос, увидит ли они в новой картине Маколея Калкина, который еще ребенком снялся в двух первых частях фильма и стал любимцем зрителей.
Актер не стал интриговать поклонников и в своем Twitter ответил на этот вопрос.
"Всем привет. Многие сегодня об этом спрашивают, поэтому уточняю: меня не будет в перезапуске "Один дома". Однако, желаю удачи всем, кто в этом участвовал", — написал Калкин.
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