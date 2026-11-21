Маколей Калкин снова сыграет Кевина Маккалистера

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Американский актер Маколей Калкин возвращается к роли Кевина Маккалистера в рождественской комедии "Один дома".

Об этом сообщает издание Deadline. Утверждается, что новая часть фильма уже якобы находится на ранней стадии разработки в студии Disney. Сценаристом выступит Сет Роген, а продюсером — Эван Голдберг. Правда, сначала они должны закончить работу над комедийным ужастиком для Universal, а уже после чего смогут погрузиться в создание новой части «Один дома».

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Конечно, Disney отказывается от комментариев, а также тщательно скрывается сюжет и актерский состав. Однако отмечается, что Маколей Калкин не только вернется к роли Кевина Маккалистера, но будет помогать создавать фильм.

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Маколей Калкин / © Associated Press

У актера уже даже была идея сюжета. По его задумке, в новой части фильма он уже взрослый и самостоятельно воспитывает сына. Однако из-за загруженности на работе Кевин уделяет мальчику мало внимания. На Рождество сын закрывается сам дома, а отца не пускает. Параллельно мальчик готовит для папы разные ловушки, чтобы он не смог попасть внутрь.

Отметим, Маколей Калкин сыграл Кевина Маккалистера в двух частях фильма «Сам дома», премьера которых состоялась более 30 лет назад. Картина настолько полюбилась зрителям, что стала культовой, а маленького на тот момент актера сделала известным на весь мир.

Напомним, в сериале «Зачарованные» Фиби Холливелл играла другая актриса. Предлагаем узнать, кого сначала утвердили на роль и как Алисса Милано попала в актерский состав.

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