Макс Барских / © Пресслужба Макса Барських

Певец Макс Барских довел до слез щемящим клипом на свою новую украиноязычную песню.

Так, артист представил финальную видеоработу из альбома "Місто дощів". Это клип на песню "Спи". Видео певец посвящает всем, кто покинул этот мир, и тем, кто ежедневно испытывает тоску по родным. Лично для Макса Барских эта композиция является попыткой заполнить пустоту, которая появляется после потери близких.

"Мы живем во времена, когда многие люди уходят. Мы теряем близких, родных, друзей. Для меня эта песня - попытка заполнить пустоту, которая разрастается внутри, когда не хватает тех, без кого жизнь кажется одинокой", - рассказывает Барских.

У песни "Спи" есть личная история. Она родилась после случайной встречи, которая для Макса стала знаком свыше.

"Как-то я сидел в парке и увидел мужчину, который просил деньги на помощь детям. Он был таким похожим на моего отца, которого уже нет с нами. Я отдал ему все, что у меня было. В ответ мужчина подарил мне маленькую открытку с месседжем, который я должен был услышать в тот момент. Возможно, через этого человека душа моего папы дала мне знак. Именно после этого я написал "Спи", - вспоминает артист.

Клип "Спи" стал эмоциональным завершением истории "Міста дощів" - одного из самых искренних альбомов в дискографии Барских. В нем отражены темы потери, одиночества, принятия и веры в то, что любовь никогда не исчезает.

"Когда остаюсь наедине, я часто мысленно говорю с теми, кого уже нет. Этой песней я впервые обращаюсь ко всем, кого мы потеряли. Потому что верю, что они нас слышат и хотят, чтобы мы не просто существовали, а жили", - сказав Макс Барских.

