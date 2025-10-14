Макс Барских довел до слез трогательной песней о разлуке с любимыми во время войны

Макс Барских / © Пресслужба Макса Барських

Певец Макс Барских довел до слез трогательной песней-посвящением о разлуке с любимыми во время войны.

Композиция получила название "Бути сильним". Это еще один сингл из нового украиноязычного альбома "Місто дощів". В песне исполнитель обратился к теме, близкой миллионам украинцев - боль разлуки с любимыми людьми во время войны. "Бути сильним" - это песня о внутреннем монологе героев нашего времени - военных, которые несут на себе целый мир и должны оставаться сильными.

"Общаясь со своими друзьями, которые сейчас на фронте и с поклонниками, родные которых защищают Украину, я понимаю, что самое сложное для военных и их семей - это неизвестность. Когда каждый день проходит без ответа, насколько длительной будет разлука и когда они смогут снова вернуться домой, чтобы обнять своих любимых", - отмечает Макс Барских.

Артист добавляет, что оставить объятия любимого человека, чтобы отправиться защищать свою семью, - чрезвычайно сложный выбор. Но украинцы делают его сознательно и ежедневно. И, по словам певца, самое малое, что он может сделать для этих людей - это посвятить им песню.

