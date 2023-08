Макс Барских и Надя Дорофеева записали совместное видео и сделали неожиданное заявление

Украинская певица, тренер "Голосу країни-13" Надя Дорофеева и певец Макс Барских порадовали своих поклонников.

Так, артисты анонсировали выход совместной композиции, получившей название "Ритми". Премьера дуэтного трека артистов состоится уже в следующую пятницу, 18 августа.

О грядущем дуэте Надя Дорофеева и Макс Барских рассказали на своих страницах в Instagram. Они запостили забавное видео из студии, где сидят на диване и дурачатся. Также артисты вместе спели фрагмент из саундтрека к сериалу "Друзья" группы The Rembrandts I'll Be There for You.

"Не знаю, как так произошло, что у нас до сих пор не было дуэта. Исправляемся. Скоро услышите наши "Ритми", – подписала ролик Дорофеева.

Надя Дорофеева и Макс Барских удивили фанов общим видео

Отметим, что во время полномасштабной войны Надя Дорофеева и Макс Барских хорошо подружились. Макс в апреле даже был на дне рождения Нади, которое она праздновала в Киеве. Также у Барских хорошие отношения с мужем Дорофеевой, ресторатором Мишей Кацуриным.

Напомним, недавно Надя Дорофеева вместе со своим коллегой по проекту "Голос країни" Артемом Пивоваровым померились, кто из них выносливее в спорте. Прямо во время вокального шоу артисты попытались перестоять друг друга в планке.

