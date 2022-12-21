Макс Барских и TVORCHI вместе споют рождественскую колядку в музыкальном проекте "Ти не один"

Музыкальный рождественский проект "Ти не один" покажут уже в это воскресенье, 25 декабря, в праздник Рождества.

Уже в это воскресенье, 25 декабря, в праздник Рождества, в 21:00 на канале ТЕТ телезрители увидят музыкальный рождественский проект под названием "Ти не один", над которым работает команда телеканала 1+1 Big Brave Events вместе с фестивалем Atlas.

В музыкальном проекте выступления звезд будут совмещены с теплыми разговорами с героями нового времени – волонтерами, представителями культурного и волонтерского фронтов. В такое непростое для страны время участники объединились, чтобы создать атмосферу семейного уюта и поддержать каждого украинца.

В этот праздничный вечер зрители увидят неожиданный музыкальный дуэт – украинский певец Макс Барских и победители нацотбора на "Евровидение-2023", группа TVORCHI объединятся ради исполнения старинной колядки "Тиха ніч". По словам создателей проекта, композиция обретет новое, интересное звучание.

Макс Барских и TVORCHI / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Время от времени я слушаю "Тиху ніч" на ночь. В детстве мне пела ее сестра или мама. Вообще многим украинским детям как раньше, так и сейчас родители поют эту песню перед сном. Поэтому мне было очень приятно спеть ее именно в Рождество с группой TVORCHI. Всегда рад разделить сцену с талантливыми артистами", — прокомментировал эту коллаборацию Макс Барских.

Макс Барских / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Со своей стороны TVORCHI отметили, что "Тиха ніч" ассоциируется у них с миром и спокойствием. И добавили:

"Это теплая рождественская песня, которая очень откликнулась в наших сердцах. Были рады исполнить ее вместе с Максом Барских и подарить теплые эмоции зрителям в вечер Рождества. Мы верим, что в рождественскую ночь происходят настоящие чудеса. Пусть у каждого сбудется что-то желаемое и приятное" .

Макс Барских и TVORCHI / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Напомним, что по формату рождественского проекта впервые украинские артисты, военнослужащие, волонтеры, деятели культуры, представители ГСЧС и других служб соберутся в камерной и уютной атмосфере, чтобы поделиться своими рождественскими традициями и детскими воспоминаниями. Зрителей ожидают неожиданные музыкальные коллаборации, украинские песни, ставшие хитами во время полномасштабной войны, а также аутентичные рождественские колядки в современном музыкальном обрамлении. Популярные любимые артисты споют с представителями поколения новой современной музыки, которая получила мощный импульс после 24 февраля.

Проект "Ти не один" будет благотворительной составляющей — каждый неравнодушный сможет создать рождественское настроение и прислать подарок маленьким подопечным благотворительного проекта СОС "Дитячі містечка", который занимается семьями и детьми-сиротами. К слову, сами артисты также не оставят украинских детей без подарков, и кому-нибудь представится уникальная возможность получить рождественский сюрприз от участников проекта.

Не упустите рождественский проект "Ти не один" 25 декабря в 21:00 на телеканале ТЕТ.

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