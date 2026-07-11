Макс Барских из-за болезни вынужден переносить концерт: что случилось с певцом

Макс Барских / © Пресслужба Макса Барських

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Украинский певец Макс Барских признался, что заболел. Артисту пришлось из-за этого переносить концерт.

Нелестными новостями исполнитель поделился в Instagram. Артист признался, что проснулся с уже плохим самочувствием. Очевидно, Макса Барских беспокоит простуда. Исполнитель признался, что в таком состоянии просто не сможет отыграть концерт, который должен пройти в Днепре 11 июля. Так что его выступление пришлось переносить.

«У меня есть не очень хорошая новость. Я проснулся заболевшим, как и несколько участников коллектива. К сожалению, из-за болезни мы вынуждены перенести концерт в Днепре, который должен был состояться 11 июля», — признался певец.

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Макс Барских / © instagram.com/max_barskih

Наконец, концерт Макса Барских в Днепре состоится 18 сентября. Тем временем исполнитель обратился к поклонникам и извинился за перенос его выступления. По словам исполнителя, чувствует себя плохо не только он, но и другие участники его коллектива. Это решение было принято, чтобы все смогли восстановиться, а другие не заболели также.

«Мне очень досадно, что наша встреча не состоится. Но мне и еще нескольким людям из нашей команды необходимо восстановиться, чтобы не подвергать опасности здоровье других людей», — отметил артист.

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