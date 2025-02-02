Макс Барских кинул россиян на 100 тысяч долларов и раскрыл, куда направил эти средства

Украинский певец Макс Барских, который недавно рассказал о серьезных отношениях, кинул россиян на 100 тысяч долларов.

Об этом артист поделился в интервью Рамине Эсхакзай. Исполнитель заставил россиян "донатить" еще в начале полномасштабной войны. Дело в том, что у Барских были запланированы концерты в России. Конечно, после вторжения оккупантов на украинские земли ни о каких выступлениях в стране-агрессоре и речи не могло быть. Обычно, когда артисты отменяют концерты, возвращают средства за билеты. Однако Макс Барских отомстил россиянам за поддержку войны и заставил их "донатить".

Средства за билеты, а их было около 100 тысяч долларов, певец не вернул. Он добавил к этой сумме еще свои деньги и перевел их на помощь Украине и всем, кто нуждался в финансовой поддержке.

Макс Барских / Фото: Пресслужба Макса Барських

"Я не могу сказать точную сумму, потому что там были кроме этих денег еще и мои, которые я в начале войны собирал со всех своих карточек, чтобы помогать людям — всем, кому могу. Там все было в такой куче и направлялось всем, кому нужно. Но там значительная сумма была, думаю, свыше 200 тысяч долларов. Денег россиян - около 100 тысяч долларов, а остальные - мои", - поделился артист.

Напомним, недавно Макс Барских объявил о паузе в концертной деятельности. Исполнитель также объяснил, почему берет перерыв.

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