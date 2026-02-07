Макс Барских красноречиво рассекретил свою новую любовь и раскрыл, когда ее встретил

Макс Барских / © Пресслужба Макса Барських

Реклама

Певец Макс Барских неожиданно рассекретил свою новую любовь.

Артист довольно красноречиво намекнул на изменения в личной жизни. Исполнитель признается, что раскрывает то, что у него на душе, в своем творчестве. И вот Макс Барских представил новую песню, которая получила название "Закоханий". В композиции артист поет о чувствах, которые согревают в самые холодные времена.

Певец песней намекает, что встретил новую любовь. Более того, это произошло этой тяжелой зимой. Макс Барских отмечает, что трек "Закоханий" отражает его внутреннее состояние.

Реклама

"Я откровенно делюсь в песнях своими чувствами. Если даже такой тяжелой зимой любовь нашла меня - верю, что она найдет и моих слушателей. А вместе с ней придут сила и вера в теплую весну. Я обожаю эту песню. Она как картина, отражающая мое внутреннее состояние", - комментирует артист.

Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук намекнула на новый роман. Также артистка заинтриговала сюрпризом от ухажера.