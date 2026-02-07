ТСН в социальных сетях

Гламур
307
1 мин

Макс Барских красноречиво рассекретил свою новую любовь и раскрыл, когда ее встретил

Артист намекнул на перемены в личной жизни.

Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Макс Барских

Макс Барских / © Пресслужба Макса Барських

Певец Макс Барских неожиданно рассекретил свою новую любовь.

Артист довольно красноречиво намекнул на изменения в личной жизни. Исполнитель признается, что раскрывает то, что у него на душе, в своем творчестве. И вот Макс Барских представил новую песню, которая получила название "Закоханий". В композиции артист поет о чувствах, которые согревают в самые холодные времена.

Певец песней намекает, что встретил новую любовь. Более того, это произошло этой тяжелой зимой. Макс Барских отмечает, что трек "Закоханий" отражает его внутреннее состояние.

"Я откровенно делюсь в песнях своими чувствами. Если даже такой тяжелой зимой любовь нашла меня - верю, что она найдет и моих слушателей. А вместе с ней придут сила и вера в теплую весну. Я обожаю эту песню. Она как картина, отражающая мое внутреннее состояние", - комментирует артист.

Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук намекнула на новый роман. Также артистка заинтриговала сюрпризом от ухажера.

307
