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Макс Барских на архивных фото показал свое детство в Херсоне: фаны едва узнали певца

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Макс Барских на архивных фото показал свое детство в Херсоне: фаны едва узнали певца

Фото: Пресслужба Макса Барських

Певец Макс Барских поздравил родной Херсон с днем города.

В своем Instagram Макс Барских посвятил публикацию родному Херсону, где прошло счастливое детство певца. В 2022 году празднование дня города должно было состояться 17 сентября.

"Мое детство прошло в прекрасном Херсоне. Это самый уютный город на земле. По крайней мере, так мне казалось в детстве. Пожалуй, нет ни одной улицы, которую я бы там не знал", — написал в соцсети Барских.

Макс Барских в детстве / © instagram.com/max_barskih
Макс Барских в детстве / Фото: instagram.com/max_barskih

К своей публикации Макс добавил архивные фотографии. На них будущий певец весело проводил время в кругу родных и друзей в родном городе.

Макс Барских в детстве / © instagram.com/max_barskih
Макс Барских в детстве / Фото: instagram.com/max_barskih

"Верю, что в считанные недели Херсон будет деоккупирован, чтобы приехать и обнять всех родных и близких мне людей. Бесспорно, как и каждый украинец, я с трепетом и болью в сердце переживаю кадры по массовым захоронениям в Изюме. Очень переживаю тех людей, которые сейчас находятся в оккупации в моем родном городе. Верю в ВСУ и знаю, что увольнение уже близко. С Днем города, Херсон", — добавил певец.

Макс Барских в детстве / © instagram.com/max_barskih
Макс Барских в детстве / Фото: instagram.com/max_barskih

В маленьком мальчике на фотографиях поклонники едва узнали своего любимого артиста. Фаны отметили, что за это время Макс очень изменился.

Макс Барских в детстве / © instagram.com/max_barskih
Макс Барских в детстве / Фото: instagram.com/max_barskih
  • Узнала вас только по глазам!
  • Что это за милый мальчик?
  • Не изменились только глаза!

Напомним, недавно Макс Барских объявил о начале нового этапа в карьере и взял новый псевдоним.

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Дата публикации
Просмотры
717
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