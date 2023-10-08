Макс Барских на "Голосі країни" довел до мурашек чувственным исполнением хита "Зорепад"

Только что на телеканале "1+1 Украина" начался второй выпуск "вокальных батлов", где тренеры выберут полуфиналистов, которые будут бороться за победу в проекте "Голос країни-13".

Первой на сцену выйдет команда наставницы Нади Дорофеевой. Однако, перед выступлением участников "Голосу країни", своим чувственным номером удивил певец Макс Барских, который стал советником тренера.

Макс Барских / Фото: скриншот с видео

"У моего звездного советника более трех миллиардов прослушиваний его песен. Но главное то, что он покорил миллионы сердец украинцев и европейцев. Сегодня этот человек выйдет на эту сцену и споет свою песню из нового украиноязычного альбома "Зорепад". Так что встречайте на этой сцене Макса Барских", — представила своего советника Надя Дорофеева.

Музыкант спел на сцене "Голосу країни" свой хит "Зорепад". Барских мощно открыл шестой эпизод шоу и довел чувственным выступлением до мурашек. Между тем Надя Дорофеева отметила, что очень радуется, что певец наконец вживую послушает, как поют участники "Голосу країни".

Макс Барских и Надя Дорофеева / Фото: скриншот с видео

"Наконец-то Макс Барских на "Голосі країни". Наконец-то ты пришел. Тебя очень сильно ждали. Я так мечтала, чтобы ты увидел это не по телевизору, а вживую. Ты прямо сейчас будешь шокирован. Я на это надеюсь", — отметила Надя. Дорофеева.

Смотрите "Голос країни-13" по воскресеньям в 21:00 на канале "1+1 Украина".

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