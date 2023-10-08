Макс Барских на "Голосі країни" довел до мурашек чувственным исполнением хита "Зорепад"

Музыкант стал советником тренера Нади Дорофеевой.
Только что на телеканале "1+1 Украина" начался второй выпуск "вокальных батлов", где тренеры выберут полуфиналистов, которые будут бороться за победу в проекте "Голос країни-13".
Первой на сцену выйдет команда наставницы Нади Дорофеевой. Однако, перед выступлением участников "Голосу країни", своим чувственным номером удивил певец Макс Барских, который стал советником тренера.
"У моего звездного советника более трех миллиардов прослушиваний его песен. Но главное то, что он покорил миллионы сердец украинцев и европейцев. Сегодня этот человек выйдет на эту сцену и споет свою песню из нового украиноязычного альбома "Зорепад". Так что встречайте на этой сцене Макса Барских", — представила своего советника Надя Дорофеева.
Музыкант спел на сцене "Голосу країни" свой хит "Зорепад". Барских мощно открыл шестой эпизод шоу и довел чувственным выступлением до мурашек. Между тем Надя Дорофеева отметила, что очень радуется, что певец наконец вживую послушает, как поют участники "Голосу країни".
"Наконец-то Макс Барских на "Голосі країни". Наконец-то ты пришел. Тебя очень сильно ждали. Я так мечтала, чтобы ты увидел это не по телевизору, а вживую. Ты прямо сейчас будешь шокирован. Я на это надеюсь", — отметила Надя. Дорофеева.
Смотрите "Голос країни-13" по воскресеньям в 21:00 на канале "1+1 Украина".
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