Макс Барских на видео страстно зацеловал Лару Фабиан

Лара Фабиан и Макс Барских / © скриншот с видео

Певец Макс Барских порадовал поклонников новым украиноязычным треком.

Исполнитель представил песню, которая получила название "Сльози". Композиция звучит как современная поп-баллада, в которой классические элементы прошлого переосмыслены через сегодняшнюю продакшн-культуру. В ней нет чрезмерной драматизации - наоборот, трек держится на благородной сдержанности и мелодической чистоте, благодаря чему песня воспринимается одновременно интимно и масштабно.

В звучании трека чувствуется тонкая работа с атмосферой ретро: композиция выстроена вокруг романтического пианино, мягкой гитары и оркестровых фактур, постепенно разворачивающихся в эмоциональное музыкальное полотно. Музыканты сознательно обращаются к эстетике семидесятых - это слышно в хоровых переливах, теплой аналоговой глубине аранжировки и почти кинематографической мелодике.

Вместе с песней Макс Барских также представил mood video, в котором много лет назад снимался с бельгийской и канадской певицей Ларой Фабиан. Артисты воплотили на экранах парочку, которая влюбилась друг в друга. Конечно же, без страстных поцелуев между ними не обошлось. Однако в их истории не было счастливого конца.

