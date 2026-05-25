Макс Барских намекнул, что происходит в его личной жизни и находится ли сейчас в отношениях

Макс Барских / © Пресслужба Макса Барських

Украинский певец Макс Барских выпустил еще один трек из будущего украиноязычного альбома, в котором слушатели уловили намек на подробности личной жизни артиста.

Новый сингл получил название "Людина для мене" - и звучит как меланхоличная поп-мантра для тех, кто все еще верит в настоящие чувства после мучительных разрывов.

Макс Барских делится, что идея композиции появилась довольно внезапно. По словам исполнителя, трек родился, когда "заканчивается страстная любовь", но при этом есть надежда, "что где-то есть человек для меня". Вполне вероятно, что в этих словах заложен определенный символизм и таким образом певец намекнул, что же происходит в его личной жизни.

"Эта песня родилась очень неожиданно. Как снег посреди лета. В момент, когда заканчивается страстная любовь и наступают будни, я все еще надеюсь и точно знаю, что где-то есть человек для меня. Человек - для каждого из нас", - делится артист.

Видеоработу на новый сингл традиционно срежиссировал Алан Бадоев.

Отметим, новая композиция вошла в украиноязычный альбом Макса Барских. Ранее артист представил такие треки, как "Закоханий", "Не складається", "Сльози" и "Колишній, которые тоже присутствуют в пластинке. Новые релизы артиста постепенно складываются в своеобразный аудиосериал о любви, потере и поиске себя - со сквозной эмоциональной линией, объединяющей будущий альбом.

