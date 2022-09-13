Макс Барских нарвался на хейт из-за откровенного клипа с Соней Плакидюк

Поклонникам Макса Барских придется привыкнуть к новому амплуа певца, ведь он взял новый псевдоним – Mick Sunday.

Исполнитель готов активно заниматься новой страницей своего творчества, поэтому презентовал первый клип на англоязычную песню "I feеl good" под новым именем.

"Я мечтаю говорить со всем миром на языке музыки и любви. Мы, украинцы, знаем лучше других о том, каким бы сложным ни было сегодня, завтра все будет хорошо. Потому что мы работаем над своим "завтра", — рассказал о премьере Барских.

Клип, режиссером которого стал Алан Бадоев, получился довольно откровенным – обнаженные тела, обольстительные танцы и яркие образы смешались в зажигательной вечеринке. Одной из героинь в видео стала украинский фотограф Соня Плакидюк. Но внимательные фани заметили, что клип был смонтирован с работы 2020 года "Лей, не жалей".

Поклонники Макса поздравили его с премьерой и началом нового витка в карьере. Слушатели отметили, что эта композиция существенно отличается от предыдущих робот певца.

Совершенно не похоже на предыдущие ваши хиты!

Прочь другое звучание и другое настроение!

Круто! Интересно, что будет дальше!

Ожидаем дальше что-то совсем не похожее на предыдущего Макса Барских!

Однако многие комментаторы и осудили исполнителя за выход новой песни. По мнению многих, музыка такого формата не ко времени, ведь в стране продолжается война.

I feel good? Во время войны в Украине?

Такой пошлый клип во время войны это неуместно!

Как быстро все привыкли к войне! Не ожидала от вас!

Серьезно? А как же ваша служба в ВСУ?

Напомним, недавно Макс Барских рассказал о своей службе в рядах украинской армии.

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