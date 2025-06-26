- Дата публикации
Макс Барских неожиданно позвал фанатку замуж прямо во время своего концерта
Поклонница Макса Барских вот уже несколько месяцев не пропускает ни одного его концерта. Артист оригинально ее отблагодарил.
Украинский певец Макс Барских неожиданно позвал фанатку замуж.
Произошло это во время концерта исполнителя. Как говорится в программе "ЖВЛ представляет", девушка сама родом из города Бахмут, который сейчас временно оккупирован российскими захватчиками. Поэтому, сейчас она живет в Одессе. Девушка очень фанатеет от Макса Барских, и вот уже как несколько месяцев путешествует по Украине и посещает выступления своего кумира. Она побывала на 15 концертах певца подряд.
Поклонница исполнителя не приходит на его выступления с пустыми руками. Она дарит ему немалые букеты цветов, а также различные сувениры. Кстати, девушка не забывает и о команде артиста, поэтому делает презенты и для музыкантов и танцовщиц балета Макса Барских. И вот наконец певец ее отметил. В частности, прямо со сцены он позвал поклонницу замуж, правда, в шутку.
"Ну все, ладно, выходи за меня!" - пошутил исполнитель.
Кроме этого Макс Барских дал девушке автограф, который оставил на флаге Украины. Также он снял вместе с ней видео для Tik Tok.
