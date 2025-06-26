Макс Барских неожиданно позвал фанатку замуж прямо во время своего концерта

Макс Барских

Украинский певец Макс Барских неожиданно позвал фанатку замуж.

Произошло это во время концерта исполнителя. Как говорится в программе "ЖВЛ представляет", девушка сама родом из города Бахмут, который сейчас временно оккупирован российскими захватчиками. Поэтому, сейчас она живет в Одессе. Девушка очень фанатеет от Макса Барских, и вот уже как несколько месяцев путешествует по Украине и посещает выступления своего кумира. Она побывала на 15 концертах певца подряд.

Макс Барских с фанаткой / © скриншот с видео

Поклонница исполнителя не приходит на его выступления с пустыми руками. Она дарит ему немалые букеты цветов, а также различные сувениры. Кстати, девушка не забывает и о команде артиста, поэтому делает презенты и для музыкантов и танцовщиц балета Макса Барских. И вот наконец певец ее отметил. В частности, прямо со сцены он позвал поклонницу замуж, правда, в шутку.

"Ну все, ладно, выходи за меня!" - пошутил исполнитель.

Макс Барских с фанаткой / © скриншот с видео

Кроме этого Макс Барских дал девушке автограф, который оставил на флаге Украины. Также он снял вместе с ней видео для Tik Tok.

