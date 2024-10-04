Макс Барских неожиданно стал блондином и спел о болезненном разрыве с любимым человеком

Украинский певец Макс Барских порадовал новой композицией, в которой спел о болезненном разрыве с любимым человеком.

Исполнитель запремьерил трек, который получил название "Я вже не ти". Композиция музыканта была специально создана как лид сингл к шоу "Різдвяний Зорепад". Кстати, Макс Барских представил песню в новом образе. В частности, артист предстал перед слушателями в зимнем стиле с белыми волосами и в красной шубе с мехом.

В песне Макс Барских поет о болезненном разрыве с любимым человеком. Впрочем, несмотря на боль из-за расставания, лирический герой певца продолжает двигаться дальше и готов получить новый опыт.

"Этот трек о реалиях в отношениях, о чувстве благодарности за прожитые моменты, но в то же время о необходимости идти дальше и быть открытым к новому", — комментирует свою новую работу певец.

Макс Барских / Фото: Пресслужба Макса Барських

Напомним, недавно певица Джамала представила новую композицию. Артистка выпустила песню ARAFAT DAĞINDAN, а в клипе к ней, который, кстати, стал самым длинным в истории украинской музыки, показала семью на архивных кадрах из Крыма.

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