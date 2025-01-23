Макс Барских неожиданно взял паузу в концертной деятельности и назвал причину

Украинский певец Макс Барских неожиданно объявил о паузе концертной деятельности.

Об этом артист рассказал в программе "ЖВЛ представляє", а также раскрыл причину такого решения. Дело в том, что исполнитель хочет полностью погрузиться в творчество и вернуться к тому, над чем начал работать еще до начала полномасштабного вторжения. В частности, Макс Барских уже весной планирует выпустить англоязычный альбом. Артист обещает немало сюрпризов для поклонников.

"Надеюсь расширить горизонт. Работаю над новым англоязычным альбомом, начало которого вы сможете услышать весной. Над ним я работал очень давно, даже еще до войны, потом поставил его на паузу и занялся украиноязычными песнями, а также переводами. И сейчас я наконец-то возвращаюсь к работе, и там будет много сюрпризов", – поделился исполнитель.

Макс Барских / Фото: instagram.com/max_barskih

Певец также рассказал о внутренних трансформациях, которые произошли в нем. По словам Макса Барских, он стал больше ценить близких ему людей – семью и друзей. А также исполнитель теперь больше верит в свои силы, что также дает ему стимул упорнее работать.

"Произошло много перемен в себе. Начал ценить маленькие мелкие моменты: семью, друзей, людей вокруг. Я думаю, что это самая главная трансформация. Я также стал больше верить в себя и пытаться работать всегда", — отметил артист.

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Напомним, недавно группа The Hardkiss отменила концерт в Киеве, который должен был состояться в июне этого года. В коллективе объяснили причину такого решения.

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