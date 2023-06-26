Макс Барских о выступлении с Меладзе на одной сцене: "Организаторы объявят имя нового артиста"

Артист объяснил, почему его имя появилось на афише концерта, куда приглашен российский певец.
Украинский певец Макс Барских прокомментировал выступление с исполнителем Валерием Меладзе на одной сцене в Кишиневе.
Как объяснил музыкант в Instagram, еще в начале июня он сообщил организаторам концерта, что не будет выступать вместе с Валерием Меладзе, ведь тот не определился со своей позицией по поводу войны в Украине. Барских заверили, что российского певца не будет.
"1 июня представитель моей команды сообщил организаторам фестиваля о моем намерении отменить выступление из-за участия в лайнапе Валерия Меладзе, который не определился в позиции в отношении Украины. Нас заверили, что выступление Валерия Меладзе не состоится", — прокомментировал артист.
Макс Барских утверждает, что Меладзе должны заменить другим зарубежным артистом, имя которого будет объявлено после подписания контракта. Между тем, сам украинец окончательно не подтвердил свое участие в фестивале в Кишиневе.
"В ближайшее время организаторы фестиваля объявят имя нового артиста, после чего я смогу окончательно подтвердить свое участие в мероприятии", — добавил певец.
Напомним, певица Светлана Лобода тоже должна выступить на концерте в Кишиневе, где, согласно афишам, будет Валерий Меладзе. Исполнительница заявила, что не собирается петь на одной сцене с российскими артистами.
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