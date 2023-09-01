Макс Барских очаровал поклонников премьерой новой зажигательной песни: "Это шедевр"

Украинский певец Макс Барских в первый день осени порадовал поклонников премьерой новой песни.

Исполнитель выпустил новый украиноязычный трек "Не плач", ставший частью будущего альбома артиста "Зорепад". Как признался Макс, ради написания этого альбома он на время отказался от создания своей англоязычной пластинки.

Новая композиция Макса о любви раскачала фанатов и подарила им танцевальное настроение.

"Для работы над созданием этого альбома, я отложил написание своей англоязычной пластинки. Это решение я принял во время тура по городам Украины. Я почувствовал, насколько сильно мой зритель нуждается в настоящей танцевальной музыке, под которую можно как лечить раны, так и выпустить пар, сбросить стресс. и боль. Меня очень радуют успехи первых релизов, но я уверен, что это только начало", — рассказал Барских о премьере.

Поклонники остались просто в восторге от трека и записали Макса приятными комментариями: "Это шедевр", "Песня на уровне", "Очень ждала эту премьеру и она супер", "Теперь один из моих любимых треков", "Уже в плейлисте" ".

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