Макс Барских оказался в эпицентре массированной ракетной атаки на Израиль

Артист в настоящее время находится в стране с концертным туром.

Украинский певец Макс Барских оказался в эпицентре массированной атаки Ирана на Израиль, когда по стране было выпущено более 300 ракет и беспилотников.

Артист приехал в Израиль с концертным туром. Когда страну массированно обстреляли, фанаты Барских начали за него волноваться. Певец вышел на связь и успокоил поклонников. Исполнитель подчеркнул, что с ним и его командой все хорошо. Макс Барских добавил, что украинцам массированные атаки приходится переживать почти каждый день, поэтому он уже не боится обстрелов.

Макс Барских / Фото: Пресслужба Макса Барських

"У нас все хорошо, не беспокойтесь, мы в безопасности. Уже третий год подряд россия ежедневно атакует города Украины, и подобные новости стали ужасной жесткой рутиной для каждого украинца. Поэтому нас этим не сломить, и мы не из пугливых", — высказался артист.

Также Макс Барских добавил, что концертный тур "Звездопад. На бис" продолжается, а концерты в Израиле он отменять не будет.

Макс Барских / Фото: instagram.com/max_barskih

Напомним, российский шоумен Максим Галкин во время массированной атаки тоже находился в Израиле. Правда, пропагандисты РФ разгоняли фейки, что артист сбежал из страны. Юморист поставил их на место и метко высмеял за ложь.

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