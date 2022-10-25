Макс Барских ошеломил суммой, которую перевел на нужды ВСУ

Деньги музыкант собирал во время своего благотворительного тура "Чекай мене".

Певец Макс Барских, который сменил сценическое имя на Mick Sunday, подвел итоги своего благотворительного тура "Чекай мене".

В частности, артист давал концерты за границей, где собирал деньги для украинских защитников. Как признался Макс на странице Facebook, средств удалось собрать немало, а именно 1,7 млн гривен. Артист отметил, что вся сумма уже переведена на нужды ВСУ.

"Друзья, очень горжусь вами! Это вклад всех вас. Каждый приобретенный билет тура "Чекай мене" стал частью доната", — поделился Барских.

Впрочем, на этом исполнитель не собирается останавливаться. Впереди Макса ждет тур по Америке, где артист продолжит собирать средства на нужды украинских защитников.

Напомним, недавно Дмитрий Монатик тоже признался, сколько средств собрал для помощи Украине благодаря только трем своим концертам. Также музыкант рассказал, куда именно переведет деньги и на что они будут потрачены.

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