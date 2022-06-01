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Макс Барских ошеломил талантом художника и показал, как создал картину об Украине

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Макс Барских ошеломил талантом художника и показал, как создал картину об Украине

Фото: instagram.com/max_barskih

Певец Макс Барских, оказывается, еще очень талантливый художник.

Так, на странице Instargam исполнитель разместил снимок картины, которую создал собственноручно. Более того, певец показал, как рисовал эту картину.

Как рассказал Макс Барских, она была создана после того, как исполнитель посетил Америку. Там ему предложили написать картину, посвященную Украине:

"Недавно, во время посещения Америки, мне предложили нарисовать картину, посвященную Украине и представить ее на выставке "The LIITA Effect" в Лос-Анджелесе. Я назвал эту картину "Colours Of Freedom" (цвета свободы – прим.ред.). Она является частью моего арт-проекта Nick Vangard", – рассказал Барских.

Для просмотра видео листайте влево

Также он сообщил, что выставку можно посетить с 3 по 7 июня по адресу 6150 Wilshire Blvd, Los Angeles, а саму картину, по желанию, можно приобрести. Изъятые средства будут направлены на помощь ВСУ и пострадавшим от войны в Украине.

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