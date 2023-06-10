Макс Барских ошеломил украиноязычной версией своего хита "Туманы"

Любимый трек фанатов артиста теперь звучит на родном языке.
Поклонники певца Макса Барских не могли дождаться, когда же наконец-то он переведет свои русскоязычные хиты на украинский.
Долгое время исполнитель с сомнениями относился к этой идее, потому что боялся, что весь смысл и настроение песен может потеряться из-за перевода. Но, наконец, Барских удалось идеально подобрать слова для своего хита "Туманы".
Версию песни на украинском языке Макс представил на своей странице в Instagram — исполнитель спел новый припев и поделился словами. Большинство строк в тексте удалось перевести почти идентично начальному хиту.
"Сегодня мне как никогда хочется, чтобы одна из самых главных песен в моем творчестве зазвучала на украинском", — написал исполнитель.
Фаны Барских уже успели услышать полную версию "Туманов" на украинском на концерте артиста. Аудитория певца надеется, что он в ближайшее время представит студийную запись трека.
@alisastepanian #МаксБарских @Osocor Residence ♬ оригинальный звук — Alisa Stepanian
"Тумани" — текст песни на украинском
Ти сьогодні не прийшла,
І довго думав я чому
Написав і подзвонив
Я не знаю, чи ти спиш
Може де-кого знайшла
Я хочу чути голос твій.
Дізнатись, як ти зараз там?
Та ти зникла без причин, і розвіялась, мов дим,
Я тримаюсь якось сам…
І тільки світло не згасає
Твого самотнього вікна
Я під вікном твоїм залишусь до темна
У голові моїй тумани- мани,
Та тебе чекати я не стану
Всі друзі довго казали
Забудь її, забудь...
І тепер на серці рани, рани
Але ж тебе люблю я до нестями,
Я у тобі, як в тумані
Швидко потону
Я заплутався в думках
І вхідних твоїх нема,
Серед білих білих стін
Я чекаю, ніби тінь,
Ти вже точно не сама…
І тільки світло не згасає
Твого самотнього вікна
Я під вікном твоїм залишусь до темна
У голові моїй тумани-мани,
Та тебе чекати я не стану
Всі друзі довго казали
Забудь її, забудь…
І тепер на серці рани, рани,
Але ж тебе люблю я до нестями,
Я у тобі, як в тумані
Швидко потону
Отметим, что ранее продюсер Макса Барских и режиссер Алан Бадоев говорил о том, что не все песни артиста могу звучать по-украински. Они с командой приняли решение отказаться от перевода, если хиты не удастся перевести на украинский дословно — как, например, песня "Подруга-ночь". К тому же, по словам Бадоева, большинство фанатов сами просят Макса исполнять русскоязычные песни, ведь они имеют для них особую личную ценность и воспоминания.
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