Макс Барских ошеломил украиноязычной версией своего хита "Туманы"

Поклонники певца Макса Барских не могли дождаться, когда же наконец-то он переведет свои русскоязычные хиты на украинский.

Долгое время исполнитель с сомнениями относился к этой идее, потому что боялся, что весь смысл и настроение песен может потеряться из-за перевода. Но, наконец, Барских удалось идеально подобрать слова для своего хита "Туманы".

Версию песни на украинском языке Макс представил на своей странице в Instagram — исполнитель спел новый припев и поделился словами. Большинство строк в тексте удалось перевести почти идентично начальному хиту.

"Сегодня мне как никогда хочется, чтобы одна из самых главных песен в моем творчестве зазвучала на украинском", — написал исполнитель.

Фаны Барских уже успели услышать полную версию "Туманов" на украинском на концерте артиста. Аудитория певца надеется, что он в ближайшее время представит студийную запись трека.

"Тумани" — текст песни на украинском

Ти сьогодні не прийшла,

І довго думав я чому

Написав і подзвонив

Я не знаю, чи ти спиш

Може де-кого знайшла



Я хочу чути голос твій.

Дізнатись, як ти зараз там?

Та ти зникла без причин, і розвіялась, мов дим,

Я тримаюсь якось сам…



І тільки світло не згасає

Твого самотнього вікна

Я під вікном твоїм залишусь до темна



У голові моїй тумани- мани,

Та тебе чекати я не стану

Всі друзі довго казали

Забудь її, забудь...

І тепер на серці рани, рани

Але ж тебе люблю я до нестями,

Я у тобі, як в тумані

Швидко потону



Я заплутався в думках

І вхідних твоїх нема,

Серед білих білих стін

Я чекаю, ніби тінь,

Ти вже точно не сама…



І тільки світло не згасає

Твого самотнього вікна

Я під вікном твоїм залишусь до темна



У голові моїй тумани-мани,

Та тебе чекати я не стану

Всі друзі довго казали

Забудь її, забудь…

І тепер на серці рани, рани,

Але ж тебе люблю я до нестями,

Я у тобі, як в тумані

Швидко потону

Отметим, что ранее продюсер Макса Барских и режиссер Алан Бадоев говорил о том, что не все песни артиста могу звучать по-украински. Они с командой приняли решение отказаться от перевода, если хиты не удастся перевести на украинский дословно — как, например, песня "Подруга-ночь". К тому же, по словам Бадоева, большинство фанатов сами просят Макса исполнять русскоязычные песни, ведь они имеют для них особую личную ценность и воспоминания.

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