Макс Барских отказался выступать на одной сцене с Валерием Меладзе на концерте в Молдове

Украинский певец Макс Барских отказался от участия в музыкальном фестивале Summer Fest в Кишиневе из-за выступления российского исполнителя Валерия Меладзе, до сих пор не определившегося со своей позицией по войне в Украине.

О своем решении отменить свое выступление артист сообщил на своей странице в Instagram. По словам Макса, организаторы отказались заметить российского певца на другого артиста.

"Друзья, сообщаю, что не буду выступать в этом году на фестивале Summer Fest в Кишиневе. Организаторы мероприятия не смогли выполнить обещание относительно изменений участников в лайн-апе. Поэтому, к сожалению, моя встреча с молдавскими поклонниками этим летом не состоится", — сообщил Барских .

Макс Барских отказался от участия в Summer Fest в Кишиневе

Между тем, организаторы фестиваля уже сообщили о том, что вместо Барских на сцене выступит украинский рэпер T-Fest. Также принять участие в концерте имела певица Светлана Лобода, однако она также отказалась от участия. Вместо артистки организаторы пригласили группу "БИ-2", фронтмен которой, Егор Бортник, ранее выступил против войны и назвал россиян "убийцами".

Напомним, ранее Макс Барских рассказал о том, что сразу предупредил организаторов фестиваля о своей позиции и отказался выступать с россиянами. По словам певца, ему пообещали, что заменят Меладзе другим артистом.

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