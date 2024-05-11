Макс Барских откровенно признался, с какими трудностями сталкивается в отношениях

Украинский певец Макс Барских выпустил лирическую композицию "Замало" о чувствах и почти побил рекорды своих хитов.

Так, артист неохотно делится подробностями своих романов. Впрочем, с помощью творчества Макс все же позволяет поклонникам заглянуть в глубины его души. В частности, на днях звезда выпустил трек "Замало", в котором после личных драм, решился рассказать о собственных чувствах и частой безответной любви.

"На этот трек меня вдохновила личная история переживаний: в современном мире вариантов стало сложно находить взаимность, а еще сложнее сохранить искренние чувства дольше одного года", - поделился переживаниями Макс.

К слову, композиция уже набрала более 1 млн просмотров в соцсетях и имеет все шансы побить рекорды предыдущих хитов "В твоїх очах" и "Зорепад". Также "Замало" является уже второй песней, которую Барских выпускает специально к шоу "Звездопад. На бис" в киевском Дворце Спорта.

Напомним, недавно своими болезненными воспоминаниями об экс-женихе делилась певица Алина Гросу. Звезда после ряда измен показала их невиданную историю любви, которая уже прошла.

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