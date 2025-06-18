Макс Барских откровенно рассказал о конфликтах с Аланом Бадоевым: "Очень сильно ссорились"

Макс Барских и Алан Бадоев

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Украинский певец Макс Барских откровенно рассказал о конфликтах с режиссером и клипмейкером Аланом Бадоевым.

Знаменитости сотрудничают уже немало лет. Макс Барских для М1 рассказал, что они вместе создали немало клипов. Особенно исполнитель благодарен клипмейкеру, что тот умеет показать его разным. Тем не менее, рабочие недоразумения между ними все же бывают. Алан Бадоев может придумать для Барских какой-то экспериментальный образ, в котором исполнителю некомфортно. На этом фоне между ними возникают конфликты.

"Когда я понимал, что в каких-то экспериментальных образах я не чувствую, что это близко ко мне, поэтому могут возникать какие-то споры. Иногда Алан это понимает, иногда - не понимает. Ему хочется красивую фэшн-картинку, а я понимаю, что у меня даже телодвижения и поведение становятся другими", - поделился артист.

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Алан Бадоев

Макс Барских говорит, что бывало такое, что они с Аланом Бадоевым настолько сильно ссорились, что даже едва не останавливали съемки клипа. Тем не менее, они достигают согласия, а потом имеют хороший конечный результат. Артист шутит, если не поссорится на съемочной площадке с Бадоевым, то и клип не удастся.

"Если говорить честно, мы очень сильно с ним ссорились, когда снимали "Берега". Мне было очень сильно дискомфортно, я выходил из своей зоны комфорта. Не буду в подробностях, но у нас бывали такие конфликты, что мы едва не останавливали съемки клипа. Если мы не поссоримся во время съемочного процесса, клип не получается", - шутит певец.

Напомним, недавно Макс Барских неожиданно задал настроение лету. Исполнитель также обратился к своим поклонникам.