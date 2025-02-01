Макс Барских откровенно заговорил о серьезных отношениях и планах стать отцом

Украинский певец Макс Барских откровенно рассказал о серьезных отношениях и планах стать отцом.

Исполнитель обычно тщательно скрывает личную жизнь. Однако в интервью Рамине Эсхакзай артист поделился некоторыми подробностями. В частности, звезда признался, что в последний раз находился в серьезных отношениях 6-7 лет назад. Взаимотношения не сложились, ведь Макс Барских тогда усердно работал над сольной карьерой и все время посвящал работе. Артист также говорит, что ему вообще сложно выстроить серьезные отношения. По словам исполнителя, из-за работы он часто находится в дороге, так что с любимым человеком приходится быть на расстоянии, поэтому связь между парой теряется.

Макс Барских

"Сложно найти вторую половинку. Прежде всего – это мой режим. График работы не позволяет мне быть в одном месте. Сложно построить что-то действительно серьезное и длительное. Когда ты на расстоянии, эта связь со временем теряется. Последний раз долгосрочные отношения были, кажется, лет 6-7 назад. Когда произошел первый большой успех, в 2014-2016 годах, я почти круглосуточно работал. Мне было сложно не просто построить отношения, но и найти время для себя. И так я работал до 2022 года", – поделился исполнитель.

Также артист рассказал о планах стать отцом. Когда певцу было 25 лет, он с подругой часто наведывался в детдом. Одного мальчика Барских хотел усыновить, однако он попал в другую семью. Исполнитель говорит, что сам тогда был слишком юным. Сейчас же артист понимает, что станет отцом только тогда, когда сможет почти все свое время посвящать ребенку. Макс Барских говорит, что его родители немало работали, поэтому он чувствовал себя "третьим лишним". Поэтому певец не хочет допустить тех же ошибок.

Макс Барских / Фото: Пресслужба Макса Барських

"Мне хотелось бы подарить любовь ребенку. Был мальчик, которого мы увидели в детдоме, часто навещали, но потом его усыновили. Я сам тогда еще был ребенком, и сколько живу, тем больше понимаю, насколько это большая ответственность. Если у меня будут дети свои, они будут в тот момент, когда я уже осяду в одном месте и пойму, что смогу дать ребенку будущее, 95% своего времени, смогу нормально воспитывать, дарить любовь", — поделился певец.

Напомним, недавно Макс Барских объявил о паузе в концертной деятельности. Артист объяснил, почему ему необходим перерыв.

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