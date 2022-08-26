Макс Барских прокомментировал свою службу в ВСУ

Украинский певец Макс Барских в начале апреля вступил в ряды ВСУ и отправился на учебу.

С первых дней войны у Макса Барских возникло желание взять в руки оружие и защищать свою страну, говорится в сюжете ТСН.

Артист даже прошел военную выучку. Понял, что его оружие – это музыка.

"Мне хотелось что-то делать, как-то помочь, как-то поддержать дух. Я приехал в Киев, нашел один батальон, но командир мне сказал: что воинов достаточно, хватает и я начал выступать с концертами и быть сильнее в том, в чем я могу быть сильнее", – прокомментировал Барских.

Кстати, в репертуаре артиста появилось больше песен на украинском. Композицию "Україна" он написал специально для концерта в метро, который прошел в День Независимости.

Как проходили съемки праздничного концерта ко Дню Независимости

Напомним, что несколько недель назад лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя, который вместе с коллегами служил парамедиком в Харьковской области, высказал свое мнение относительно певца Макса Барских, якобы вступившего в ряды ВСУ. Тарасу Тополе слабо в это верится. Он отметил, что не знает ни одного батальона, где служит Макс.

Отметим, еще в начале апреля Макс Барских сообщил, что вступил в ряды ВСУ. Впрочем, артиста записали как резервиста, ведь у него нет военного опыта. По словам Барских, его назначили ответственным за поставки.

Макс Барских / Фото: instagram.com/max_barskih

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