Макс Барских отыграл концерт в Киеве: сексуально станцевал с Дорофеевой и посветил обнаженным торсом

Украинский певец Макс Барских отыграл концерт в Киеве во Дворце спорта. Это выступление стало для артиста самым масштабным за все время полномасштабного вторжения.

Минувшим вечером послушать новую концертную программу Барских под названием "Зорепад" собралось более 10 тысяч поклонников. В программу вошли как новые украиноязычные песни, так и переведенные хиты и композиции на английский язык.

Макс Барских, концерт в Киеве

Макс Барских, концерт в Киеве

Креативным продюсером выступил Алан Бадоев, а режиссером и хореографом-постановщиком Руслан Махов. Начал концерт Барских со слов благодарности ВСУ, ГСЧС, волонтерам, медикам и каждому, кто каждый день приближает нашу победу. Часть средств из прибыли будет направлена украинским военным на целевые нужды.

Макс Барских, концерт в Киеве

Макс Барских, концерт в Киеве

Макс Барских, концерт в Киеве

"В момент, когда я сомневался, именно украинцы убедили меня переходить полностью на украинский. Мой выбор не только поддержали, но и помогли найти нового себя в творчестве. Поэтому, мне есть за что благодарить каждого украинца. Путь, который преодолевает Украина, равен пути, который одолевает каждый украинец. Вчера во Дворце Спорта состоялось шоу "Зорепад". Я вышел к вам и рассказал историю своего пути за эти почти два года войны. С первого дня, когда, казалось, не будет больше песен и не будет выступлений, и до вчера, когда десять тысяч человек пели со мной старые и новые песни на украинском языке. Этот момент уже история. Я еще раз хочу поблагодарить тех, кто вернул нам надежду в завтра и дает возможность жить на своей земле", – поделился впечатлениями от концерта Макс.

Специальной гостьей шоу Макса Барских стала певица Надя Дорофеева, которая вместе с ним исполнила дуэтную композицию "Ритми". Не обошлось и без зажигательных танцев звезд.

Макс Барских, концерт в Киеве

Макс Барских, концерт в Киеве

Макс Барских, концерт в Киеве

Макс Барских, концерт в Киеве

Во время выступления с Максом в унисон пел многотысячный зал, а артист, благодарный своему слушателю не удержался, и спустился к поклонникам.

Макс Барских, концерт в Киеве

Макс Барских, концерт в Киеве

Напомним, что 24 декабря, в 21:00 телеканал "1+1 Украина" покажет праздничную премьеру проекта "Різдво. Ти не один". Зрителей ждут неожиданные музыкальные коллаборации, а колядки и щедривки зазвучат по-новому. В частности, своим выступлением зрителей порадует и Макс Барских.

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