Макс Барских отыграл концерт в Киеве: страстные танцы на сцене, странные подарки и слезы в зале

Украинский певец Макс Барских 17 мая отыграл большой сольный концерт.

Грандиозное событие происходило в Киеве. Артист собрал около 10 тысяч поклонников в столичном "Дворце спорта", которых порадовал своими давно популярными и известными, а также новыми хитами.

Редакция сайта ТСН.ua тоже побывала на концерте Макса Барских и предлагает вашему вниманию репортаж, как прошло событие.

Концерт Макса Барских в Киеве

Выступление артиста было запланировано на 19:00. Впрочем, поклонникам пришлось немного подождать. Макс Барских ожидал, пока все гости наконец-то соберутся. Когда концертный зал уже просто безумствовал, певец наконец-то появился на сцене вместе с бендом и танцовщицами. Концертную программу исполнитель начал с англоязычного трека SLAY. Кстати, до начала мероприятия на больших экранах был изображен QR-код, по которому могли перейти все желающие и задонатить средства на нужды защитников.

Концерт Макса Барских в Киеве

Макс Барских радовал поклонников своими уже давно известными песнями, которые стали хитами. На сцене прозвучали такие композиции, как "Тумани", "Подруга ніч", "Береги", "Хочу танцювати" и другие.

Концерт Макса Барских в Киеве

Также фанаты могли наслаждаться песнями, которые исполнитель выпустил уже во время полномасштабной войны. В частности, Барских исполнил на сцене треки "Чекай мене", "Ритми", "Зорепад" и многого других.

Концерт Макса Барских в Киеве

Свою одну из самых известных песен "Хай буде весна" Макс Барских спел вместе с поклонниками. В частности, перед началом исполнения певец показал мощный военный ролик. Исполнитель поделился, какой была жизнь до войны и как она изменилась. Артист отрекся от всего российского и выбрал Украину. После ролика Барских спустился со сцены к поклонникам. Правда, они сначала настороженно отреагировали на это, а потом подошли к нему обниматься и вместе петь "Хай буде весна".

Концерт Макса Барских в Киеве

Певец также не забыл напомнить, благодаря кому сейчас может давать концерты. Артист прямо со сцены поблагодарил украинских военных за защиту Украины и почтил минутой молчания погибших защитников.

Концерт Макса Барских в Киеве

На концерте Макса Барских развевались украинские флаги. Поклонники артиста приносили их с собой, просили исполнителя расписаться. А один из номеров певец исполнил вместе с сине-желтым флагом.

Концерт Макса Барских в Киеве

Фанаты исполнителя были очень сильно растроганы. Они благодарили его за выступление цветами и мягкими игрушками. Кстати, из интересного, исполнителю бросили на сцену рыбу, конечно же плюшевую.

Концерт Макса Барских в Киеве

В основном на концерте преобладала женская аудитория, однако и мужчины присутствовали. Хотя Барских пошутил, что это девушки заставили своих возлюбленных составить им компанию, однако артист ошибается. Мужчины тоже отрывались под его треки и подпевали не меньше, чем женщины.

Концерт Макса Барских в Киеве

Кстати, Макс Барских удивлял не только своим мощным вокалом, но и безумной хореографией. Более того, во время исполнения нескольких песен певец устроил страстные танцы с участницами своего балета.

Концерт Макса Барских в Киеве

Концерт Макса Барских в Киеве

Несколько раз исполнитель успел переодеться. Сначала он вышел на сцену в кожаных штанах и рубашке, которую впоследствии заменил футболкой. Фаны могли видеть исполнителя в костюмах свободного кроя, концертных брюках и майках. Стоит отметить, что переодевание никоим образом не влияло на продолжительность концерта, ведь Барских делал это мастерски быстро.

Концерт Макса Барских в Киеве

Исполнитель закончил концертную программу мотивационной речью и песней "Знайди себе". Однако поклонники, конечно, не могли просто так его отпустить. Когда погасли софиты, они просто требовали, чтобы артист вышел на бис. Конечно, Барских не мог не выполнить просьбу. Он снова вышел на сцену и спел свой хит "Подруга ніч".

Читайте также: