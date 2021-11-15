Макс Барских победил в номинации Best MTV Russia Act на премии MTV EMA 2021

Макс Барских победил в номинации Best MTV Russia Act на премии MTV EMA 2021

Церемония награждения прошла в Будапеште.

Украинский певец Макс Барских получил награду европейской музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2021.

Артист выиграл в номинации Best MTV Russia Act ("Лучший артист по версии MTV Россия" – Ред.). Это вторая награда MTV в карьере звезды. Первую победу в номинации "Лучший исполнитель" он одержал в 2010 году.

Пресслужба Макса Барських

Претендентами на победу также стали российская певица Муся Тотибадзе, диджей из Казахстана Imanbek, российско-украинская певица Мари Краймбрери и российский рэпер Slava Marlow.

Церемония прошла 14 ноября в Будапеште.

А вот победителем в номинации "Лучшая песня" стал британский певец Эд Ширан с композицией Bad Habits. Также артист победил в номинации "Лучший исполнитель".

Лучшая рок-группа – Måneskin

Лучший клип – Lil Nas X – Montero, который сняла Таня Муиньо

Лучший латинский исполнитель – Maluma

Лучшая коллаборация – Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More

Лучший новый артист – Saweetie

Лучший электронный проект – Дэвид Гетта

Лучший хип-хоп исполнитель – Ники Минаж

Лучший американский исполнитель – Тейлор Свифт

Лучший альтернативный исполнитель – YUNGBLUD

Лучший Push-исполнитель — Оливия Родриго

А южнокорейская группа BTS одержала победу сразу в четырех номинациях – "лучший поп-артист", "лучший K-Pop-артист", "лучшая поп-группа" и "лучший фан-клуб".

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