Макс Барских победил в номинации Best MTV Russia Act на премии MTV EMA 2021

Церемония награждения прошла в Будапеште.
Украинский певец Макс Барских получил награду европейской музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2021.
Артист выиграл в номинации Best MTV Russia Act ("Лучший артист по версии MTV Россия" – Ред.). Это вторая награда MTV в карьере звезды. Первую победу в номинации "Лучший исполнитель" он одержал в 2010 году.
Претендентами на победу также стали российская певица Муся Тотибадзе, диджей из Казахстана Imanbek, российско-украинская певица Мари Краймбрери и российский рэпер Slava Marlow.
Церемония прошла 14 ноября в Будапеште.
А вот победителем в номинации "Лучшая песня" стал британский певец Эд Ширан с композицией Bad Habits. Также артист победил в номинации "Лучший исполнитель".
- Лучшая рок-группа – Måneskin
- Лучший клип – Lil Nas X – Montero, который сняла Таня Муиньо
- Лучший латинский исполнитель – Maluma
- Лучшая коллаборация – Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More
- Лучший новый артист – Saweetie
- Лучший электронный проект – Дэвид Гетта
- Лучший хип-хоп исполнитель – Ники Минаж
- Лучший американский исполнитель – Тейлор Свифт
- Лучший альтернативный исполнитель – YUNGBLUD
- Лучший Push-исполнитель — Оливия Родриго
А южнокорейская группа BTS одержала победу сразу в четырех номинациях – "лучший поп-артист", "лучший K-Pop-артист", "лучшая поп-группа" и "лучший фан-клуб".
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