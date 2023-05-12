Макс Барских побродил возле оперного в Киеве и поскакал на коне в центре города в новом клипе

Певец Макс Барских не так давно заинтриговал поклонников видео, на котором верхом на коне скакал в центре Киева.

А сегодня стало известно, что эти кадры вошли в новый живописный клип исполнителя, который он снял в украинской столице. Так, Барских выпустил видео на украиноязычный трек "Знайти себе".

Режиссером работы стал продюсер артиста Алан Бадоев. В клипе используются кадры из личного архива Макса Барских, снятые на бытовую камеру еще до начала полномасштабной войны.

Макс Барских, клип в Киеве

Макс Барских, клип в Киеве

"Эту видеоработу мы посвятили Киеву — несокрушимой крепости, которая уже почти полтора года является невыполнимой целью захватчиков. Несмотря на ракетные обстрелы, блекауты, воздушные тревоги и бесконечные угрозы, этот город пульсирует, его сердце стремительно преисполнено жаждой жизни. И именно эту жизнь мы пытались подчеркнуть", – прокомментировал работу Бадоев.

Отметим, что 12 июня Макс Барских отправляется во всеукраинский тур, получивший название в честь сингла "Знайти себе".

Напомним, ранее Макс Барских объяснил, почему на благотворительных концертах поет русскоязычные хиты. Также музыкант радует поклонников и украиноязычными треками, и англоязычными.

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