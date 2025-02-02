Макс Барских показал свою квартиру изнутри: как выглядит комната певца

Украинский певец Макс Барских, который ранее рассказывал о серьезных отношениях, показал, как выглядит его квартира внутри.

На экскурсию в дом исполнителя удалось попасть журналистке Рамине Эсхакзай. В частности, она побывала в квартире артиста в Херсоне, где он уже не был три года. Поскольку там никто пока что не проживает, то соседка ухаживает за домом.

Квартира Макса Барских в Херсоне / Фото: скриншот с видео

Рамина показала дом артиста. Как говорит певец, сейчас там все выглядит не так, как тогда, когда он проживал. Мама Макса Барских сделала ремонт и все поменяла. Кстати, исполнитель очень сильно сожалеет, что многие его личные вещи не сохранились, а особенно рисунки.

Квартира Макса Барских в Херсоне / Фото: скриншот с видео

"В моей квартире все очень изменилось. Я не могу простить моей маме за то, что она сделала ремонт. Конечно, со временем ремонт делать надо. Но она такой, евроремонт сделала. У меня там было много личного. У нас была дача, Ей нужна была бумага для разжигания. Я там хранил альбом со всеми моими рисунками, вырезки из газет. Когда я уже уехал в Киев, она все это брала у меня и разжигала", - рассказал артист в интервью Рамине Эсхакзай.

Квартира Макса Барских в Херсоне / Фото: скриншот с видео

Тем не менее, интервьюер нашла в комнате Макса Барских немало интересных вещей. Особенно, на что обратила внимание Рамина, музыкант хранит письма от поклонников. Как говорит артист, ему приятно осознавать, что его творчество нравится фанатам.

Квартира Макса Барских в Херсоне / Фото: скриншот с видео

Напомним, ранее Макс Барских рассказал, как кинул россиян на 100 тысяч долларов. Артист также рассекретил, куда направил эти деньги.

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