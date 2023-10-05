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Макс Барских показался в белых трусах, а также как качал "воробья" в Испании перед концертом

Макс Барских показался в белых трусах, а также как качал "воробья" в Испании перед концертом

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
125
Время на прочтение
2 мин
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Макс Барских показался в белых трусах, а также как качал "воробья" в Испании перед концертом

Макс Барских / Фото: instagram.com/max_barskih

Артист записал забавный видеоотчет о своем благотворительном туре по Европе.

Украинский певец Макс Барских, кроме того, что поет и пишет песни, похоже, имеет талант и к видеоблогерству.

По крайней мере, поклонники исполнителя остались в восторге от его короткого видеоотчета с выступления в Марбелье, которым он поделился в Instagram. Сейчас Барских находится в благотворительном туре по городам Европы. И показал, как прошел один из таких его концертных дней.

В ролике певец показывает, как утром встал, позавтракал в отеле, перед репетицией и саундчеком прогулялся по городу и посидел возле моря:

"Поехали к морю, море такое себе, Одесса лучше. Я что-то там погулял, посмотрел вдаль, на солнышко. Море такое говорит: "На тебе, возвращайся в Одессу". Я такой, ну я пошел", – прокомментировал Барских, когда на берегу на него попал морской бриз.

Макс Барских показал забавный видеоотчет, снятый во время концерта в Испании

Макс Барских показал забавный видеоотчет, снятый во время концерта в Испании

Затем Барских рассказал, как вернулся в гостиницу и занялся спортом:

"Поели немного, я вернулся в гостиницу, пошел немного подкачать "воробья", – говорит в видео Макс.

Более того, Барских поделился пикантным контентом и показал, как принимал душ в гостиничном номере, а потом как выглядит в трусах.

Также в видео присутствуют кадры репетиции перед концертом, фрагменты с самого выступления, а также после.

Напомним, недавно Макс Барских откровенно заговорил о своей личной жизни и признался, что хочет стать отцом.

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Дата публикации
Просмотры
125
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