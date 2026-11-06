Макс Барских после разрыва сотрудничества с Бадоевым приостановил карьеру: режиссер отреагировал

Макс Барских, Алан Бадоев

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Украинский певец Макс Барских решил на время отойти от активной музыкальной деятельности после завершения многолетнего сотрудничества с режиссером и продюсером Аланом Бадоевым.

Точку в общей истории они символически поставили на «Фабрике звезд» — проекте, где познакомились и начали работать вместе. За эти годы тандем создал немало популярных песен и клипов, ставших заметной частью украинской поп-сцены.

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В то же время, расставание с Бадоевым не стало для певца поводом сразу начинать новый этап карьеры. Наоборот, Макс решил сделать перерыв, который, по его предварительным прогнозам, может длиться не менее года. Артист также обратился к бывшему творческому наставнику со словами благодарности за поддержку и опыт.

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Макс Барских с Аланом Бадоевым / © SWEET.TV

«Когда я сомневался в себе, ты всегда находил вдохновляющие меня слова, давали силу и веру двигаться дальше. Быть твоим артистом — это настоящая школа, целый университет, который я имел счастье пройти. Сейчас я чувствую, что мне нужна небольшая пауза. Хочу посвятить себе время, отдохнуть и восстановить силы. Думаю, эта пауза продлится минимум год», — заявил музыкант.

Алан Бадоев также прокомментировал завершение сотрудничества и подчеркнул, что все произошло на мирной ноте. Режиссер вспомнил знакомство с Барских во время второго сезона «Фабрики звезд» 18 лет назад и рассказал, что еще тогда заметил в молодом исполнителе потенциал и умение «ощущать свою публику и устанавливать с ней особую связь».

«Я очень горжусь тем, что тогда мне удалось почувствовать в этом юноше что-то особенное, увидеть его индивидуальность и потенциал. Сегодня я хочу научить наших конкурсантов еще одному важному умению — искренне, с любовью говорить „спасибо“ и „до свидания“. Это взвешенное решение, к которому мы шли достаточно долго. Этот год стал для нас особенным, и сегодня я хочу сказать молодым артистам: помните, что даже можно прощаться с любовью и благодарностью», — прокомментировал режиссер.

Напомним, недавно ветеран-танцовщик Назар Грабар сорвал договоренности с «Холостяком» и объяснил причины своего отказа от участия в романтическом реалити.

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