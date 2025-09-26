Макс Барских представил чувственную украиноязычную песню и сделал важное заявление

Макс Барских / © Пресслужба Макса Барських

Певец Макс Барских представил новую украиноязычную песню и сделал важное заявление.

Автор композиции "Буде весна", которая в начале полномасштабного вторжения стала символом несокрушимого украинского духа и облетела мир, неожиданно приостанавливает выпуск англоязычных треков, чтобы представить украиноязычный "Все Ок". Песня является своеобразным продолжением "Буде весна", и на это есть объяснение.

"Каждый артист чувствует время, в котором живет, и рефлексирует на события своими произведениями. Каждая песня для меня - это исповедь. Часто случается так, что она отзывается в унисон с тысячами моих слушателей, потому что мы вместе живем украинскую жизнь. Для меня очень важно своевременно выразить накопленные мысли и эмоции, которые, я знаю, переживают люди моей земли все эти чрезвычайно сложные четыре года войны. Поэтому я приостановил выпуск англоязычных синглов, потому что именно сейчас мои люди нуждаются в поддержке", - говорит артист.

"Все Ок" - не просто сингл. Это песня, открывающая украиноязычный мини-альбом "Місто дощів". Каждая композиция в нем осмысливает сердцем сложные ежедневные вызовы, с которыми уже четыре года живут украинцы.

"Для нового высказывания Макса мы стремились создать живой, искренний видеоконтент. "Все Ок" мы снимали под открытым небом, на необычной украинской поляне. Именно там воссоздается жизнь, о которой мы мечтаем и которая возникает отрывками между воздушными тревогами. Именно так раскрывается замысел новой видеоработы", - говорит режиссер клипа Алан Бадоев.

