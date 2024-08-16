Макс Барских представил шоу "Зорепад": как прошла кинопремьера и неожиданное заявление от артиста

На днях произошло эмоциональное кинособытие о музыке. Украинский певец Макс Барских представил первый фильм-концерт "Зорепад".

На премьеру необычной ленты от артиста пришли его поклонники, друзья, коллеги и, конечно же, военные. Фильмом "Зорепад" Макс Барских показал свою трансформацию, которая произошла с ним с начала полномасштабного вторжения. В течение двух часов музыкант откровенно делился историей коренных перемен каждого украинца через призму собственных преобразований.

Кинопоказ "Зорепаду" Макса Барских / Фото: Пресслужба Макса Барських

Звездную премьеру артист со сцены начал словами благодарности украинским военным, а также призвал всех присутствующих не забывать о тех, кто до сих пор остается в плену.

"Мне хотелось бы поблагодарить всех присоединившихся к нам военных. Благодаря им мы можем собираться на такие события. А еще хочу попросить вас не забывать, что еще многие военные находятся в плену. Мы должны делать все возможное, чтобы они скорее вернулись домой", — отметил исполнитель прямо со сцены.

Военные на кинопоказе "Зорепаду" Макса Барских / Фото: Пресслужба Макса Барських

К слову, фильм-концерт "Зорепад" – это первое музыкальное шоу Макса Барских на большом экране. В нем зритель становится свидетелем истории музыканта, который проходит путь творческих и личностных изменений вместе со своей страной с самого начала полномасштабного вторжения. В высокотехнологичном фильме-концерте собраны как знаковые для музыканта песни, которые были переведены на украинский, так и новые хиты из одноименной пластинки. Всю прибыль с продажи билетов на кинопремьеру "Зорепаду" певец переведет на помощь ВСУ.

Кинопоказ "Зорепаду" Макса Барских / Фото: Пресслужба Макса Барських

Кстати, показ фильма не прошел без сюрпризов. Исполнитель объявил, что отыграет третий концерт с программой "Зорепад" во дворце "Украина".

Первое высокотехнологичное шоу в Украине во время полномасштабной войны от Барских и Бадоева

Напомним, что недавно стало известно, что канал "1+1 Украина" готовит для зрителей новое шоу "Клуб 1%". Проект доверили вести известному ведущему.

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