Макс Барских присоединился к всемирно известному лейблу и представил динамическую англоязычную песню

Украинский певец Макс Барских присоединился к всемирно известному музыкальному лейблу Warner Music Poland.

Как поделился артист, сотрудничество с польской компанией открывает для него новые музыкальные перспективы, тем более, что за время войны Украина и Польша объединились на всех фронтах, и культурном в том числе.

"За последний год Польша стала вторым домом почти для каждого украинца, который смог найти не только убежище и безопасность в этой стране, но и перспективы для персонального и культурного развития. И я рад, что моя новая музыка будет появляться на лейбле с мировым именем. Искренне благодарен за доверие", — рассказал о работе с Warner Music Poland Барских.

Макс Барских / Фото: Пресслужба Макса Барських

Впервые в рамках сотрудничества исполнитель представил новый "вайбовый" трек на английском языке "5 Missing Calls", который станет частью его нового альбома. Песню Макс посвятил пережившим в прошлом абьюзивным отношениям.

"В песне 5 Missing Calls я веду диалог со своим воображаемым другом о наболевшем. В жизни почти каждого из нас случаются абьюзивные отношения. И, как правило, их очень трудно разорвать по собственной инициативе. Именно в такие моменты важно слышать голос друга. У меня очень теплые отношения с моими слушателями, они для меня друзья, а я для них. Мы всегда можем и должны помогать друг другу"

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