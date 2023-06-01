Макс Барских рассекретил, сколько средств перечислил ВСУ из своего благотворительного тура

Певец Макс Барских рассказал, сколько средств из своего благотворительного тура уже перевел на нужды ВСУ.

В частности, артист отправился в Bestseller World Tour. За границей Макс дает благотворительные концерты, где собирает средства на нужды украинских защитников. Уже есть первые результаты. Певец перевел 260 тысяч гривен в помощь военным и помог закрыть сбор на авто и танковый транспортер для ГУР Украины.

"На этот раз нам удалось купить МАЗ и танковый транспортер на нужды ГУР Украины! Дальше – больше. Тем временем Bestseller тур продолжается. Слава Украине", — написал Барских.

Макс Барских / Фото: Пресслужба Макса Барських

Также ранее благодаря благотворительному туру артист перевел на нужды военных 160 тысяч гривен. Средства Барских собрал благодаря концертам в Польше.

"Первый автомобиль с польских концертов уже приобретен. Для меня очень важно, что из каждого билета, где бы я ни выступал, у нас с вами есть возможность помогать нашим защитникам", — подчеркнул артист.

Отметим, на своих благотворительных концертах Макс Барских исполняет украиноязычные хиты и англоязычные. Однако и от российских треков певец не отказался. Исполнитель ранее объяснял, почему продолжает петь старые песни.

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