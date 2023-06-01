Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Макс Барских рассекретил, сколько средств перечислил ВСУ из своего благотворительного тура

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
924
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Макс Барских рассекретил, сколько средств перечислил ВСУ из своего благотворительного тура

Макс Барских / Фото: Пресслужба Макса Барських

Артист помог приобрести украинским защитникам транспорт.

Певец Макс Барских рассказал, сколько средств из своего благотворительного тура уже перевел на нужды ВСУ.

В частности, артист отправился в Bestseller World Tour. За границей Макс дает благотворительные концерты, где собирает средства на нужды украинских защитников. Уже есть первые результаты. Певец перевел 260 тысяч гривен в помощь военным и помог закрыть сбор на авто и танковый транспортер для ГУР Украины.

"На этот раз нам удалось купить МАЗ и танковый транспортер на нужды ГУР Украины! Дальше – больше. Тем временем Bestseller тур продолжается. Слава Украине", — написал Барских.

Макс Барских / © Пресслужба Макса Барських
Макс Барских / Фото: Пресслужба Макса Барських

Также ранее благодаря благотворительному туру артист перевел на нужды военных 160 тысяч гривен. Средства Барских собрал благодаря концертам в Польше.

"Первый автомобиль с польских концертов уже приобретен. Для меня очень важно, что из каждого билета, где бы я ни выступал, у нас с вами есть возможность помогать нашим защитникам", — подчеркнул артист.

Отметим, на своих благотворительных концертах Макс Барских исполняет украиноязычные хиты и англоязычные. Однако и от российских треков певец не отказался. Исполнитель ранее объяснял, почему продолжает петь старые песни.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
924
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация