Макс Барских рассказал о помощи женщинам, которые вернулись из плена

Украинский певец Макс Барских инициировал помощь вернувшимся из российского плена женщинам.

В рамках шоу "Різдвяний Зорепад", которое состоялося 21 декабря в Киеве, артист представил социально важный ролик. Его главная цель – призыв к обществу поддержать женщин, переживших русский плен и сексуальное насилие.

Как сообщает Барских в Instagram, автором благотворительной инициативы выступила Оксана Григорьева, советница по гендерным вопросам Командования Сухопутных Войск ВСУ. Ее усилия направлены на создание уникального реабилитационного центра.

"Мы должны заботиться о людях, которые вернулись из плена и нуждаются в нашей ежедневной поддержке и своевременном получении помощи в социальной адаптации. А также не забывать о тех, кто до сих пор находится в неволе. Именно для этого мы организуем сбор средств на создание реабилитационного центра", – рассказывает Макс Барских.

Макс Барских / Фото: instagram.com/max_barskih

По словам Григорьевой, специальное пространство станет местом, где женщины смогут получить комплексную помощь для преодоления травм и возвращения к нормальной жизни. Для каждой пострадавшей будет применяться индивидуальный подход с учетом потребностей: от консультаций с психологами до длительной реабилитации в камерной среде. Программа создана с акцентом на заботу о душевном здоровье в условиях природы и покоя.

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